Трамп нашел виновных в войне в Украине, и это не Путин

Президент США Дональд Трамп заявил, что в войне в Украине виноваты предыдущий президент Америки Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп написал в Truth Social.

"Война между Россией и Украиной - это война Байдена, а не моя. Я только что пришел сюда и в течение четырех лет своего срока не имел проблем с предотвращением этого. Президент Путин, и все остальные, уважали вашего президента (Трампа - ред.)! Я не имею ничего общего с этой войной, но я усердно работаю, чтобы остановить смерть и разрушения", - заявил Трамп.

По его словам, если бы в 2020 году в США якобы не были сфальсифицированы выборы президента, "эта ужасная война никогда бы не произошла".

"Президент Зеленский и Джо Байден провели ужасную работу, позволив этому издевательству начаться. Было так много способов предотвратить его запуск. Но это прошлое. Теперь мы должны заставить это остановиться и быстро", - написал Трамп.

Не первые заявления Трампа

Напомним, Трамп еще во время избирательной кампании неоднократно обещал завершить войну в Украине. Однако после вступления в должность президента США он начал делать пророссийские заявления и фактически обвинил в начале войны руководство Украины.

Ранее Трамп заявлял, что Зеленский является "диктатором без выборов", ведь за три года войны он ничего ничего не сделал для завершения войны. Однако уже через несколько дней Трамп заявил, что Россия виновата в войне, но также переложил вину за это на Зеленского и экс-президента США Джо Байдена.

Позже Трамп раскритиковал заявление президента Украины о том, что до мира между Украиной и Россией еще "далеко". По словам Трампа, это "худшее", что мог сказать Зеленский.

Также Трамп заявлял, что сможет за сутки остановить войну в Украине. Однако с каждым подобным заявлением эти сроки растягивались.

На днях Трамп снова заявил, что США рассчитывают, что им удастся договориться с Украиной и Россией о прекращении боевых действий относительно скоро.

"Мы надеемся, что нам удастся относительно скоро договориться с Россией и Украиной о прекращении боевых действий", - отметил Трамп.

При этом вчерашнюю баллистическую атаку по городу Сумы Трамп назвал "ужасной ошибкой".

"Мне сказали, что они допустили ошибку, это было ужасно", - сказал Трамп во время разговора с представителями СМИ.