"Ми це зупинимо". Трамп хоче домовитися про перемир'я України та РФ уже скоро

США розраховують, що їм вдасться домовитися з Україною і Росією про припинення бойових дій відносно скоро.

Як передає РБК-Україна , про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі зі своїм Кабміном.

"Ми сподіваємося, що нам вдасться відносно скоро домовитися з Росією та Україною про припинення бойових дій", - зазначив Трамп.

Він назвав російсько-українську війну "безглуздою і жахливою річчю". Також президент укотре повторив, що якби він був при владі 2022 року, то такий конфлікт ніколи б не стався.

"Я думаю, ми зупинимо це. Ми повинні почати діяти. Ми повинні добитися цього. Ми повинні рухатися швидше", - додав президент.