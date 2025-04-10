"Ми це зупинимо". Трамп хоче домовитися про перемир'я України та РФ уже скоро
США розраховують, що їм вдасться домовитися з Україною і Росією про припинення бойових дій відносно скоро.
Як передає РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі зі своїм Кабміном.
"Ми сподіваємося, що нам вдасться відносно скоро домовитися з Росією та Україною про припинення бойових дій", - зазначив Трамп.
Він назвав російсько-українську війну "безглуздою і жахливою річчю". Також президент укотре повторив, що якби він був при владі 2022 року, то такий конфлікт ніколи б не стався.
"Я думаю, ми зупинимо це. Ми повинні почати діяти. Ми повинні добитися цього. Ми повинні рухатися швидше", - додав президент.
Перемир'я України та Росії
Нагадаємо, Україна ще в березні погодилася на повне припинення вогню з Росією на 30 днів. Тож на шляху до досягнення такого перемир'я єдиною перешкодою залишається позиція Москви.
Російський диктатор Володимир Путін не хоче припиняти вогонь без додаткової вигоди для Росії. Зокрема, він намагається добитися, щоб країни Заходу на час дії перемир'я припинили постачання зброї в Україну.
При цьому заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков і зовсім назвав пропозицію США про 30-денне перемир'я "неприйнятною". Він вважає, що такі ініціативи "не вирішують проблем" Росії.
Зі свого боку президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія може погодитися на 30-денне припинення вогню, якщо на неї натиснуть США.
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