Трамп знайшов ще одного ключового союзника США поза НАТО: про кого йдеться

Відомо, що американський лідер провів урочисту вечерю в Білому домі з кронпринцем Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом, на якій і оголосив про таке рішення.

"Я рад оголошувати, що ми виводимо нашу військову співпрацю на ще більший рівень, офіційно визначивши Саудівську Аравію як головного союзника поза НАТО, що є дуже важливим для них", - сказав Трамп.

CNN пише, що його заява підкреслює прагнення США поглибити та формалізувати своє військове партнерство з королівством. Раніше у вівторок глава Білого дому заявив, що Саудівська Аравія придбає винищувачі F-35, яких вона давно прагне.

За даними Білого дому, Трамп і кронпринц також завершили "серію знакових угод, які поглиблюють стратегічне партнерство між США та Саудівською Аравією, розширюють можливості для високооплачуваних робочих місць в Америці, зміцнюють критично важливі ланцюги постачання та зміцнюють регіональну стабільність".

Виступаючи на вечірці, кронпринц бін Салман розхвалив відносини свого королівства зі США.

"Сьогодні особливий день...Ми підписали багато угод, які відкриють шлях для глибшого розвитку відносин у багатьох сферах", - сказав він.

Основний союзник поза НАТО

Основні союзники поза НАТО не мають права на спеціальні гарантії безпеки, як члени Альянсу згідно зі статтею 5, але це визначення змінює те, як американські військові взаємодіють зі країною.

Ці союзники мають право отримувати позики на матеріали та постачання, слугувати місцем для зберігання військових резервів США та можуть укладати угоди зі Штатами щодо навчання.

Крім того, приватні компанії з визначеної країни можуть брати участь у тендерах на контракти на технічне обслуговування, ремонт або капітальний ремонт військової техніки США за кордоном. Наразі 19 країн визначені як основні союзники поза НАТО, включаючи Ізраїль, Японію та Нову Зеландію.