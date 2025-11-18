США можуть продати Ер-Ріяду винищувачі F-35: Трамп підтвердив наміри

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Я скажу, що ми це робитимемо.Ми продаватимемо F-35", - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті за день до прийому наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана у Вашингтоні.

Продаж може ознаменувати значний зсув у політиці США та вплинути на військовий баланс на Близькому Сході, зокрема на принцип "якісної військової переваги" Ізраїлю, пише агентство.

Саудівська Аравія хоче американські літаки

Саудівська Аравія хоче купити до 48 винищувачів F-35, що є потенційною багатомільярдною угодою.

Ця держава - найбільший покупець американської зброї - роками прагнула отримати винищувач F-35, аби модернізувати свої військово-повітряні сили та протидіяти регіональним загрозам, зокрема з боку Ірану.

На початку року Саудівська Аравія звернулась до Трампа з прямим проханням купити літаки.

Як повідомили Reuters посадовці США, які побажали залишитися анонімними, політичний відділ Пентагону місяцями працював над потенційною угодою.

Вашингтон зважує продаж зброї на Близький Схід таким чином, щоб забезпечити Ізраїлю "якісну військову перевагу". Це гарантує, що Ізраїль отримує більш досконалу американську зброю, ніж арабські держави.

Однак, зазначає агентство, Конгресс США може створити проблеми для продажу винищувачів. Адже частина законодавців виступає проти поглиблення військової співпраці з Ер-Ріядом, особливо після вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі у 2018 році.

Попередня адміністрація Байдена також розглядала можливість передачі F-35 Саудівській Аравії в рамках дипломатичної угоди, яка передбачала нормалізацію відносин між Ер-Ріядом та Ізраїлем. Але цього не сталось.