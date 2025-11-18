США можуть продати Ер-Ріяду винищувачі F-35: Трамп підтвердив наміри
Президент Дональд Трамп заявив, що планує схвалити продаж винищувачів F-35 американського виробництва Саудівській Аравії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Я скажу, що ми це робитимемо.Ми продаватимемо F-35", - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті за день до прийому наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана у Вашингтоні.
Продаж може ознаменувати значний зсув у політиці США та вплинути на військовий баланс на Близькому Сході, зокрема на принцип "якісної військової переваги" Ізраїлю, пише агентство.
Саудівська Аравія хоче американські літаки
Саудівська Аравія хоче купити до 48 винищувачів F-35, що є потенційною багатомільярдною угодою.
Ця держава - найбільший покупець американської зброї - роками прагнула отримати винищувач F-35, аби модернізувати свої військово-повітряні сили та протидіяти регіональним загрозам, зокрема з боку Ірану.
На початку року Саудівська Аравія звернулась до Трампа з прямим проханням купити літаки.
Як повідомили Reuters посадовці США, які побажали залишитися анонімними, політичний відділ Пентагону місяцями працював над потенційною угодою.
Вашингтон зважує продаж зброї на Близький Схід таким чином, щоб забезпечити Ізраїлю "якісну військову перевагу". Це гарантує, що Ізраїль отримує більш досконалу американську зброю, ніж арабські держави.
Однак, зазначає агентство, Конгресс США може створити проблеми для продажу винищувачів. Адже частина законодавців виступає проти поглиблення військової співпраці з Ер-Ріядом, особливо після вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі у 2018 році.
Попередня адміністрація Байдена також розглядала можливість передачі F-35 Саудівській Аравії в рамках дипломатичної угоди, яка передбачала нормалізацію відносин між Ер-Ріядом та Ізраїлем. Але цього не сталось.
Яку зброю Саудівська Аравія купляє в США
Раніше РБК-Україна писало про те, що Державний департамент США дав "зелене світло" оборонним контрактам Саудівською Аравією та ОАЕ.
Держдеп схвалив можливий продаж Саудівській Аравії 2503 протитанкових ракет з напівактивною головкою самонаведення AGM-114R3 Hellfire II, які використовуються гелікоптерами AH-64A/D/E Apache. Вартість контракту складає 655 млн доларів.
Також США схвалили контракт на постачання 220 авіаційних ракет AIM-9X Block 3 для винищувачів F-15. Сума угоди - 251 млн доларів.
Ще Саудівська Аравія закупить у США 105-мм танкові кумулятивні снаряди M456, які використовуються танками М60А3, та інші боєприпаси. Загальна вартість цього запиту складає 139 млн доларів