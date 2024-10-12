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Саудівська Аравія та ОАЕ закуплять зброю у США на мільярди доларів

Вашингтон, Субота 12 жовтня 2024 15:14
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Саудівська Аравія та ОАЕ закуплять зброю у США на мільярди доларів Фото: США продадуть зброю Саудівській Аравії та ОАЕ на мільярди доларів (army mil)
Автор: Наталія Юрченко

Державний департамент США дав "зелене світло" оборонним контрактам Саудівською Аравією та ОАЕ. Сума угод становить мільярди доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США.

Держдеп схвалив можливий продаж Саудівській Аравії 2503 протитанкових ракет з напівактивною головкою самонаведення AGM-114R3 Hellfire II, які використовуються гелікоптерами AH-64A/D/E Apache.

Вартість контракту складає 655 млн доларів, виконавець - компанія Lockheed Martin.

Також США схвалили контракт на постачання 220 авіаційних ракет AIM-9X Block 3 для винищувачів F-15. Сума угоди - 251 млн доларів, а виконувати замовлення буде Raytheon.

Також Саудівська Аравія закупить у США 105-мм танкові кумулятивні снаряди M456, які використовуються танками М60А3, та інші боєприпаси. Загальна вартість цього запиту складає 139 млн доларів.

Також Держдеп США погодив продаж Об’єднаним Арабським Еміратам ракет ATACMS та снарядів GMLRS, а також пов’язаних з ними систем на суму 1,2 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше США дозволили продаж Німеччині близько 600 ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Також повідомлялося, що Румунія та Норвегія закуплять у США ракета класу "повітря-повітря" AIM-120 на сотні мільйонів доларів.

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