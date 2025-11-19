Трамп нашел еще одного ключевого союзника США вне НАТО: о ком идет речь

Известно, что американский лидер провел торжественный ужин в Белом доме с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, на котором и объявил о таком решении.

"Я рад объявлять, что мы выводим наше военное сотрудничество на еще больший уровень, официально определив Саудовскую Аравию как главного союзника вне НАТО, что является очень важным для них", - сказал Трамп.

CNN пишет, что его заявление подчеркивает стремление США углубить и формализовать свое военное партнерство с королевством. Ранее во вторник глава Белого дома заявил, что Саудовская Аравия приобретет истребители F-35, к которым она давно стремится.

По данным Белого дома, Трамп и кронпринц также завершили "серию знаковых соглашений, которые углубляют стратегическое партнерство между США и Саудовской Аравией, расширяют возможности для высокооплачиваемых рабочих мест в Америке, укрепляют критически важные цепи поставок и укрепляют региональную стабильность".

Выступая на вечеринке, кронпринц бин Салман расхвалил отношения своего королевства с США.

"Сегодня особый день...Мы подписали много соглашений, которые откроют путь для более глубокого развития отношений во многих сферах", - сказал он.

Основной союзник вне НАТО

Основные союзники вне НАТО не имеют права на специальные гарантии безопасности, как члены Альянса согласно статье 5, но это определение меняет то, как американские военные взаимодействуют со страной.

Эти союзники имеют право получать займы на материалы и поставки, служить местом для хранения военных резервов США и могут заключать соглашения со Штатами по обучению.

Кроме того, частные компании из определенной страны могут участвовать в тендерах на контракты на техническое обслуживание, ремонт или капитальный ремонт военной техники США за рубежом. Сейчас 19 стран определены как основные союзники вне НАТО, включая Израиль, Японию и Новую Зеландию.