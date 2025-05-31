Трамп не знає, чи підтримає закон про жорсткі санкції проти Росії

Санкції проти Росії

Нагадаємо, 20 травня ЄС ухвалив 17-й пакет санкцій проти Росії і вже почав роботу над новими обмеженнями.

Також раніше лідери Франції, Німеччини, Британії та інших країн Європи заявили, що готові посилити санкції проти Москви, якщо та відмовиться припиняти вогонь чи робити інші кроки до миру.

Президент США Дональд Трамп теж стверджував, що розглядає санкції проти РФ. Проте Вашингтон не поспішає їх вводити. Держсекретар Марко Рубіо пояснював це тим, що нібито через санкції РФ може вийти з переговорів щодо завершення війни проти України.

Як повідомлялося, сенатор-республіканець Ліндсі Грем ініціював законопроєкт, який передбачає "нищівні" санкції проти Росії. Вони, зокрема, передбачають запровадження 500% мит на імпорт з тих країн, які продовжують купувати російські енергоносії - нафту, газ, нафтопродукти та уран.

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