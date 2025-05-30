Коли Сенат США може почати розгляд санкції проти Росії: що каже Грем

Сенат США вже наступного тижня може розпочати розгляд законопроєкту про жорсткі санкції проти Росії.

Про це заявив сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем під час пресконференції у Києві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ми Україна".

"Я очікую, що наступного тижня Сенат почне просувати законопроєкт про санкції. Є члени Палати представників, які готові внести свої зміни, і ви побачите дії Конгресу", - сказав Грем. Американський сенатор зазначив, що не бачить нічого, включно із зустріччю в Стамбулі, що могло б показати прагнення Росії до миру. "Тож коли ці два тижні минуть, я думаю, всім стане зрозуміло, що Росія грає в гру за рахунок усього світу, а не лише США. Ми збираємося змінити цю гру для Росії. Гра, в яку грає Путін, скоро зміниться. Сполучені Штати вдарять по ньому, і вдарять дуже сильно, коли справа дійде до санкцій. Китай, гра, в яку ви граєте з Росією, скоро зміниться. Якщо ви продовжуватимете купувати дешеву російську нафту, паливо путінської воєнної машини, то на всі ваші товари, що надходитимуть до США, буде накладено 500% мита", - додав він.