"Трамп змінює правила гри": Грем дав пораду росіянам з "імунітетом до санкцій"

Грем, один зі співавторів законопроєкту про вторинні санкції проти покупців російської нафти, погодився із твердженням, що Росія, мовляв, навчилася виживати під санкціями. Але зараз правила гри змінюються.

"Очевидно, ви не розумієте, що президент Трамп змінює правила гри та збирається запровадити тарифи на країни, які купують вашу нафту та газ, підтримуючи вашу військову машину", - написав сенатор.

Грем поглузував з Кремля, порадивши російському диктатору Володимиру Путіну та його чиновникам звернутися до країн, які купують у Росії нафту, газ та уран. Можливо, ці країни не мають до погроз США настільки ж легковажне ставлення, яке має російський режим.

"Значна двопартійна більшість готова допомогти президенту Трампу в цих починаннях", - додав сенатор.