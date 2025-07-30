"Трамп меняет правила игры": Грэм дал совет россиянам с "иммунитетом к санкциям"

Грэм, один из соавторов законопроекта о вторичных санкциях против покупателей российской нефти, согласился с утверждением, что Россия, мол, научилась выживать под санкциями. Но сейчас правила игры меняются.

"Очевидно, вы не понимаете, что президент Трамп меняет правила игры и собирается ввести тарифы на страны, которые покупают вашу нефть и газ, поддерживая вашу военную машину", - написал сенатор.

Грэм посмеялся над Кремлем, посоветовав российскому диктатору Владимиру Путину и его чиновникам обратиться к странам, которые покупают у России нефть, газ и уран. Возможно, эти страны не имеют к угрозам США столь же легкомысленное отношение, которое имеет российский режим.

"Значительное двухпартийное большинство готово помочь президенту Трампу в этих начинаниях", - добавил сенатор.