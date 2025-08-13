ua en ru
Трамп зідзвонився із Зеленським та європейськими лідерами, - Axios

Середа 13 серпня 2025 16:37
Трамп зідзвонився із Зеленським та європейськими лідерами, - Axios Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп уже проводить розмову з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Axios Барака Равида в соцмережі X.

"Трамп зараз проводить телефонну розмову з президентом України Зеленським і кількома європейськими лідерами перед самітом із Путіним (російським диктатором Володимиром Путіним - ред.) у п'ятницю", - написав Равід.

Більш докладних деталей переговорів Равід не розкрив.

Відеоконференція Трампа, Зеленського та європейських лідерів

Нагадаємо, днями в західних ЗМІ з'явилася інформація, що президент США Дональд Трамп 13 серпня проведе відеоконференцію з європейськими лідерами і президентом України Володимиром Зеленським.

За даними Reuters, участь у переговорах беруть лідери Німеччини, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі та ЄС, а також генсек НАТО Марк Рютте.

Така розмова відбувається за два дні до зустрічі Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

У Європі побоюються, що Трамп може укласти з Путіним невигідну для України та Європи угоду без їхньої участі.

Зі свого боку сам американський лідер запевняв, що жодних угод із Путіним щодо України на зустрічі на Алясці він укладати не буде. За його словами, мирну угоду мають укласти Київ і Москва.

