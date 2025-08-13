ua en ru
Трамп созвонился с Зеленским и европейскими лидерами, - Axios

Среда 13 августа 2025 16:37
Трамп созвонился с Зеленским и европейскими лидерами, - Axios Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп уже проводит разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Axios Барака Равида в соцсети X.

"Трамп сейчас проводит телефонный разговор с президентом Украины Зеленским и несколькими европейскими лидерами перед саммитом с Путиным (российским диктатором Владимиром Путиным - ред.) в пятницу", - написал Равид.

Более подробных деталей переговоров Равид не раскрыл.

Видеоконференция Трампа, Зеленского и европейских лидеров

Напомним, на днях в западных СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп 13 августа проведет видеоконференцию с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным Reuters, участие в переговорах принимают лидеры Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и ЕС, а также генсек НАТО Марк Рютте.

Такой разговор проходит за два дня до встречи Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

В Европе опасаются, что Трамп может заключить с Путиным невыгодную для Украины и Европы сделку без их участия.

В свою очередь сам американский лидер заверял, что никаких соглашений с Путиным по Украине на встрече на Аляске он заключать не будет. По его словам, мирную сделку должны заключить Киев и Москва.

