Трамп созвонился с Зеленским и европейскими лидерами, - Axios
Президент США Дональд Трамп уже проводит разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Axios Барака Равида в соцсети X.
"Трамп сейчас проводит телефонный разговор с президентом Украины Зеленским и несколькими европейскими лидерами перед саммитом с Путиным (российским диктатором Владимиром Путиным - ред.) в пятницу", - написал Равид.
Более подробных деталей переговоров Равид не раскрыл.
Видеоконференция Трампа, Зеленского и европейских лидеров
Напомним, на днях в западных СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп 13 августа проведет видеоконференцию с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.
По данным Reuters, участие в переговорах принимают лидеры Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и ЕС, а также генсек НАТО Марк Рютте.
Такой разговор проходит за два дня до встречи Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.
В Европе опасаются, что Трамп может заключить с Путиным невыгодную для Украины и Европы сделку без их участия.
В свою очередь сам американский лидер заверял, что никаких соглашений с Путиным по Украине на встрече на Аляске он заключать не будет. По его словам, мирную сделку должны заключить Киев и Москва.