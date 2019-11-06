Трамп жаловался Волкеру на возможное вмешательство Украины в американские выборы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп жаловался теперь уже бывшему спецпредставителю Государственного департамента США Курту Волкеру на возможное вмешательство в американские выборы в 2016 году со стороны Украины. Об этом пишет Bloomberg.

Издание ссылается на 700-страничную стенограмму с показаниями, которые Волкер дал 3 октября на совместном закрытом заседании комитетов по разведке, иностранным делам, надзору и реформе палаты представителей.

По словам Волкера, после того, как он посоветовал Трампу встретиться с новым украинским президентом Владимиром Зеленским, американский лидер пожаловался, что украинцы "пытались добраться до него".

Bloomberg отмечает, что вероятнее всего, Дональд Трамп этим высказыванием имел в виду то, что Украина предпринимала попытки вмешательства в президентские выборы 2016 года от имени его оппонента от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Волкер признался, что крайне удивился, когла в июльском телефонном разговоре между Трампом и Зеленским услышал о затронутой теме семейства Байденов. Бывший спецпредставитель считает, что обращение Трампа к Зеленскому с просьбой работать с генпрокурором США по делу Байденов привело к взрывному эффекту во внутренней политике в США и запустило процедуру импичмента Трампа.

"Подобное создает проблемы со всем тем, что мы пытаемся сделать для развития двусторонних отношениях, для укрепления поддержки Украины, для укрепления позиций против России", - считает Волкер.

Напомним, сегодня, 5 ноября, комитеты Конгресса Соединенных Штатов опубликовали две стенограммы, полученных в рамках расследования по вопросу об импичменте президента США Дональда Трампа. Речь о расшифровках показаний Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда.