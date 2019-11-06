Трамп скаржився Волкеру на можливе втручання України в американські вибори

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп скаржився тепер вже колишньому спецпредставникові Державного департаменту США Курту Волкеру на можливе втручання в американські вибори в 2016 році з боку України. Про це пише Bloomberg.

Видання посилається на 700-сторінкову стенограму з показаннями, які Волкер дав 3 жовтня на закритому спільному засіданні комітетів з розвідки, закордонних справах, нагляду і реформу палати представників.

За словами Волкера, після того, як він порадив Трампу зустрітися з новим українським президентом Володимиром Зеленським, американський лідер поскаржився, що українці "намагалися дістатися до нього".

Bloomberg відзначає, що найімовірніше, Дональд Трамп цим висловлюванням мав на увазі те, що Україна робила спроби втручання в президентські вибори 2016 року від імені його опонента від Демократичної партії Хілларі Клінтон.

Волкер зізнався, що вкрай здивувався, коли в липневій телефонній розмові між Трампом і Зеленським почув про порушеної теми сімейства Байденов. Колишній спецпредставник вважає, що звернення Трампа до Зеленському з проханням працювати з генпрокурором США по справі Байденов призвело до вибухового ефекту у внутрішній політиці США і запустило процедуру імпічменту Трампа.

"Подібне створює проблеми з усім тим, що ми намагаємося зробити для розвитку двосторонніх відносинах, для зміцнення підтримки України, для зміцнення позицій проти Росії", - вважає Волкер.

Нагадаємо, сьогодні, 5 листопада, комітети Конгресу Сполучених Штатів опублікували дві стенограми, отриманих в рамках розслідування з питання про імпічмент президента США Дональда Трампа. Мова про розшифровках показань Курта Волкера і посла США в ЄС Гордона Сондленда.