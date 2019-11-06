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Сондленд пересмотрел свои показания по делу импичмента Трампа

Новости » В мире     06.11.2019 - 00:20
Сондленд пересмотрел свои показания по делу импичмента Трампа
Фото: Гордон Сондленд (flickr.com/AmCham_EU)

Сондлен признал, что знал о выплате военной помощи Украине в обмен на возобновление расследования в отношении Байдена

Посол США в Европейском союзе Гордон Сондленд изменил свои показания по делу о расследовании импичмента президента Америки Дональда Трампа, признав, что знал о задержке выплат военной помощи Украине в качестве рычага давления для возобновления украинскими властями расследования в отношении Хантера Байдена. Об этом говорится в опубликованной стенограмме показаний Сондленда, сообщает CNN.

Сообщается, что адвокат Сондленда направил в комитет письмо и дополнение на три страницы к своим показаниям, в которых говорилось, что он вспомнил разговор 1 сентября с Андреем Ермаком, помощником президента Украины, который связывал помощь с расследованиями.

"Сейчас я вспоминаю, как разговаривал с господином Ермаком по отдельности, где я сказал, что возобновление американской помощи, скорее всего, не произойдет, пока Украина не представит публичное антикоррупционное заявление, которое мы обсуждали в течение многих недель", - сказал Сондленд.

Напомним, в показаниях 17 октября Сондленд сообщал, что американский президент Дональд Трамп приказал ему, а также бывшему представителю США в Украине Курту Волкеру и министру энергетики Рику Перри привлечь Руди Джулиани к политике в отношении Украины. По его словам, Трамп был скептически настроен относительно реформ и борьбы с коррупцией в Украине.

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