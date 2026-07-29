Трамп здійснив "різкий поворот" щодо України, - FT

Найближчі радники українського президента розповіли FT, що Зеленський завжди вважав особисте спілкування з Трампом найефективнішим способом переконати його. І ця зустріч не стала винятком.

Саме після неї стало відомо, що президент США вперше доручив спеціальному посланцю Стіву Віткоффу та своєму зятю Джареду Кушнеру відвідати Київ.

У столиці України вони продовжать докладати зусиль для якнайшвидшого завершення війни, розв'язаної Росією.

Журналісти наголошують, що це рішення є ще одним вагомим свідченням різкого повороту у відносинах між Києвом і Вашингтоном.

Анонімні джерела розповідають, що Зеленський у приватних розмовах високо оцінює багатомісячні прямі контакти на рівні радників. На його переконання, саме вони допомогли змінити погляд Трампа на війну та перспективи України.

Під час останніх переговорів президент України прагнув переконати американського колегу в тому, що підтримка Києва відповідає національним інтересам США.

Насамперед Зеленський апелював до бажання Трампа асоціюватися з успішними політичними рішеннями. Саме цей аргумент останніми місяцями виявився особливо переконливим.

Також з'ясувалося, що очільник Білого дому почав критичніше оцінювати небажання російського диктатора Володимир Путін йти на компроміси та водночас прихильніше ставитися до воєнних успіхів України.

Попри це, частина його прихильників із табору "Америка понад усе" (America First) і далі скептично ставиться до довгострокової підтримки Києва.