RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Трамп совершил "резкий поворот" в сторону Украины, - FT

13:41 29.07.2026 Ср
2 мин
Кто смог добиться от президента США еще одного важного решения?
aimg Юлия Капитонова
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Новая встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа ознаменовала резкий поворот в позиции главы Белого дома по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Ближайшие советники украинского президента рассказали FT, что Зеленский всегда считал личное общение с Трампом самым эффективным способом убедить его. И эта встреча не стала исключением.

Именно после нее стало известно, что президент США впервые поручил специальному посланнику Стиву Виткоффу и своему зятю Джареду Кушнеру посетить Киев.

В столице Украины они продолжат прилагать усилия для скорейшего завершения войны, развязанной Россией.

Журналисты отмечают, что это решение является еще одним весомым свидетельством резкого розворота в отношениях между Киевом и Вашингтоном.

Анонимные источники рассказывают, что Зеленский в частных разговорах высоко оценивает прямые многомесячные контакты на уровне советников. По его мнению, именно они помогли изменить отношение Трампа к войну и перспективам Украины.

В ходе последних переговоров президент Украины стремился убедить американского коллегу в том, что поддержка Киева отвечает национальным интересам США.

В первую очередь Зеленский апеллировал к желанию Трампа ассоциироваться с успешными политическими решениями. Именно этот аргумент в последние месяцы оказался особенно убедительным.

Также выяснилось, что глава Белого дома начал более критично оценивать нежелание российского диктатора Владимир Путин идти на компромиссы и в то же время благосклоннее относиться к военным успехам Украины.

Несмотря на это, часть его поклонников из лагеря "Америка превыше всего" (America First) и дальше скептически относится к долгосрочной поддержке Киева.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна России против Украины