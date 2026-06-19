Трамп здивував заявою про війну в Україні: закінчилася б за день, якби не жахлива помилка

Росія могла б завершити війну в Україні у перший же день, якби російський генерал не допустив однієї помилки.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент США Дональд Трамп заявив в інтерв’ю Axios .

Він зазначив, що війна мала закінчитися дуже швидко, оскільки у російського диктатора Володимира Путіна, за словами Трампа, були сотні танків, які прямували до Києва по шосе.

"Шосе, бетонне, дуже хороше, тверде як скеля, прямо до Києва. І приблизно на півдорозі він би дістався туди за три години, рухаючись зі швидкістю 80 км/год, що приблизно відповідає максимальній швидкості танка", - сказав президент США.

Проте, додав Трамп, цього не сталося, оскільки російський генерал вирішив направити танки окупантів через поля і вони застрягли у багнюці, оскільки за кілька днів до цього була рекордна злива.

Українські військові, за словами американського лідера, знищили всі танки росіян "Джавелінами", які, наголосив Трамп, він надав Києву раніше.

"Вони застрягли в болоті, майже як у сипучих пісках. Це був бруд, як сипучі піски. Вони не могли рухатися", - сказав він.

За словами президента США, якби російські танки прямували по шосе до Києва, вони дісталися б української столиці за чотири години.

"Ця війна закінчилася б за один день. Це було чотири з половиною роки тому. Це була величезна помилка. І ось генерал вирішив замість дороги через шосе йти через поле", - зазначив Трамп.