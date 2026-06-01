Трамп здивував реакцією на "паузу" Ірану в переговорах

За словами американського президента, Тегеран поки не повідомляв Вашингтон про офіційне припинення переговорного процесу.

"Якщо чесно, я вважаю, що ми занадто багато говорили. Гадаю, було б дуже добре просто замовкнути", - заявив Трамп.

При цьому він дав зрозуміти, що нинішня ситуація не означає автоматичного повернення до масштабних військових операцій проти Ірану.

"Це не означає, що ми поїдемо туди і почнемо скидати бомби, - пояснив лідер США. - Ми просто замовкнемо. Ми збережемо блокаду. Блокада - це шматок сталі".

Трамп також підкреслив, що не відчуває необхідності поспішати з укладанням нової угоди та вважає, що США мають достатньо важелів впливу на Тегеран.

"Я думаю, що можу чекати скільки завгодно", - додав він.

Таким чином, президент США сигналізував про готовність продовжувати політику тиску на Іран, не вдаючись наразі до нової військової ескалації.

Переговори між США та Іраном

Нагадаємо, Іран призупинив переговори зі США через загострення бойових дій у Лівані. У Тегерані заявили, що не повернуться до діалогу, доки не припиняться ізраїльські військові операції в регіоні.