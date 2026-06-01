Трамп удивил реакцией на "паузу" Ирана в переговорах

20:38 01.06.2026 Пн
2 мин
Почему американский лидер решил сменить тактику?
aimg Мария Науменко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о приостановлении переговоров с Ираном и ответил, рассматривает ли Вашингтон возможность возобновления военных ударов.

По словам американского президента, Тегеран пока не уведомлял Вашингтон об официальном прекращении переговорного процесса.

"Если честно, я считаю, что мы слишком много говорили. Думаю, было бы очень хорошо просто замолчать", - заявил Трамп.

При этом он дал понять, что нынешняя ситуация не означает автоматического возвращения к масштабным военным операциям против Ирана.

"Это не означает, что мы поедем туда и начнем сбрасывать бомбы, - пояснил лидер США. - Мы просто замолчим. Мы сохраним блокаду. Блокада - это кусок стали".

Трамп также подчеркнул, что не чувствует необходимости спешить с заключением нового соглашения и считает, что США имеют достаточно рычагов влияния на Тегеран.

"Я думаю, что могу ждать сколько угодно", - добавил он.

Таким образом, президент США сигнализировал о готовности продолжать политику давления на Иран, не прибегая пока к новой военной эскалации.

Переговоры между США и Ираном

Напомним, Иран приостановил переговоры с США из-за обострения боевых действий в Ливане. В Тегеране заявили, что не вернутся к диалогу, пока не прекратятся израильские военные операции в регионе.

В то же время иранские власти предупредили о готовности усилить давление на противников, в частности из-за возможного блокирования Ормузского пролива и других важных морских маршрутов.

Несмотря на это, по данным Reuters, Тегеран продолжает продвигать идею временного соглашения с США, которое позволило бы ослабить санкционное давление и стабилизировать экономическую ситуацию без уступок в ключевых вопросах ядерной программы.

