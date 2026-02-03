Трамп збрехав? Моді не підтвердив відмову Індії від російської нафти

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підтвердив, що у нього і президента США Дональда Трампа була телефонна розмова. Однак він не згадав, чи обговорювалася відмова країни від російської нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Моді в соцмережі Х.
"Сьогодні було чудово поговорити з моїм дорогим другом президентом Трампом. Дуже радий, що на продукцію, вироблену в Індії, тепер діятиме знижене мито в розмірі 18%. Від імені 1,4 мільярда жителів Індії висловлюю величезну подяку", - написав він.
Моді наголосив, що коли дві великі економіки і найбільші демократії світу працюють разом, це приносить користь обом народам і відкриває величезні можливості для взаємовигідного співробітництва.
"Лідерство президента Трампа має життєво важливе значення для глобального миру, стабільності та процвітання. Індія повністю підтримує його зусилля щодо досягнення миру", - підкреслив індійський прем'єр.
Він додав, що з нетерпінням чекає тісної співпраці з ним, щоб вивести партнерство на безпрецедентний рівень.
При цьому Нарендра Моді ні слова не сказав про те, що він відмовився від закупівель російської нафти.
Нагадаємо, у понеділок 2 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з Індією, щоб та припинила закуповувати російську нафту. За словами Трампа, це допоможе закінчити війну в Україні.
"Він погодився припинити купувати російську нафту і купувати набагато більше нафти в США і, можливо, у Венесуелі. Це допоможе припинити війну в Україні, яка триває зараз і в якій щотижня гинуть тисячі людей", - сказано в повідомленні Трампа в соцмережах.
Раніше ми писали, що через санкції США і тиск з боку Вашингтона індійські НПЗ почали змінювати стратегію своїх нафтових закупівель.