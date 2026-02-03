Трамп збрехав? Моді не підтвердив відмову Індії від російської нафти

"Сьогодні було чудово поговорити з моїм дорогим другом президентом Трампом. Дуже радий, що на продукцію, вироблену в Індії, тепер діятиме знижене мито в розмірі 18%. Від імені 1,4 мільярда жителів Індії висловлюю величезну подяку", - написав він.

Моді наголосив, що коли дві великі економіки і найбільші демократії світу працюють разом, це приносить користь обом народам і відкриває величезні можливості для взаємовигідного співробітництва.

"Лідерство президента Трампа має життєво важливе значення для глобального миру, стабільності та процвітання. Індія повністю підтримує його зусилля щодо досягнення миру", - підкреслив індійський прем'єр.

Він додав, що з нетерпінням чекає тісної співпраці з ним, щоб вивести партнерство на безпрецедентний рівень.

При цьому Нарендра Моді ні слова не сказав про те, що він відмовився від закупівель російської нафти.