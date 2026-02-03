Трамп соврал? Моди не подтвердил отказ Индии от российской нефти

"Сегодня было замечательно поговорить с моим дорогим другом президентом Трампом. Очень рад, что на продукцию, произведенную в Индии, теперь будет действовать пониженная таможенная пошлина в размере 18%. От имени 1,4 миллиардов жителей Индии выражаю огромную благодарность", - написал он.

Моди подчеркнул, что когда две большие экономики и крупнейшие демократии мира работают вместе, это приносит пользу обеим народам и открывает огромные возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

"Лидерство президента Трампа имеет жизненно важное значение для глобального мира, стабильности и процветания. Индия полностью поддерживает его усилия по достижению мира", - подчеркнул индийский премьер.

Он добавил, что с нетерпением ждет тесного сотрудничества с ним, чтобы вывести партнерство на беспрецедентный уровень.

При этом Нарендра Моди ни слова не сказал о том, что он отказался от закупок российской нефти.