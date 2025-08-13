Трамп збирається використовувати фактор санкцій на зустрічі з Путіним, - Бессент

Президент США Дональд Трамп використовуватиме тему санкцій під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня.
Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За словами Бессента, Трамп дасть зрозуміти Путіну, що "всі варіанти на столі" в контексті можливого ослаблення або посилення санкцій проти Росії.
Міністр фінансів уточнив, що санкції "можуть бути посилені, можуть бути ослаблені і можуть мати терміни дії".
"Він дасть зрозуміти президенту Путіну, що всі варіанти перебувають на столі переговорів", - розповів Бессент.
Він додав, що Європа "має приєднатися до США в цих санкціях" і "допомогти створити більше важелів впливу".
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп обіцяв посилити санкції проти Росії, якщо до 8 серпня російський диктатор Володимир Путін не піде на перемир'я з Україною.
Санкції президент США так і не ввів, навіть незважаючи на те, що Росія не погодилася на припинення вогню.
Трамп пояснив це тим, що Росія запропонувала йому провести зустріч на рівні лідерів. Така зустріч відбудеться на Алясці 15 серпня.
Американський лідер розповів, що під час зустрічі він хоче домогтися від Путіна згоди на перемир'я. Це, за його словами, буде хороший результат.