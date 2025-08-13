Трамп собирается использовать фактор санкций на встрече с Путиным, - Бессент

Президент США Дональд Трамп будет использовать тему санкций во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.
Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
По словам Бессента, Трамп даст понять Путину, что "все варианты на столе" в контексте возможного ослабления или ужесточения санкций против России.
Министр финансов уточнил, что санкции "могут быть ужесточены, могут быть ослаблены и могут иметь сроки действия".
"Он даст понять президенту Путину, что все варианты находятся на столе переговоров", - рассказал Бессент.
Он добавил, что Европа "должны присоединиться к США в этих санкциях" и "помочь создать больше рычагов влияния".
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обещал ужесточить санкции против России, если до 8 августа российский диктатор Владимир Путин не пойдет на перемирие с Украиной.
Санкции президент США так и не ввел, даже несмотря на то, что Россия не согласилась на прекращение огня.
Трамп объяснил это тем, что Россия предложила ему провести встречу на уровне лидеров. Такая встреча состоится на Аляске 15 августа.
Американский лидер рассказал, что в ходе встречи он хочет добиться от Путина согласиля на перемирие. Это, по его словам, будет хороший результат.