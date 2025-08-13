Трамп собирается использовать фактор санкций на встрече с Путиным, - Бессент

По словам Бессента, Трамп даст понять Путину, что "все варианты на столе" в контексте возможного ослабления или ужесточения санкций против России.

Министр финансов уточнил, что санкции "могут быть ужесточены, могут быть ослаблены и могут иметь сроки действия".

"Он даст понять президенту Путину, что все варианты находятся на столе переговоров", - рассказал Бессент.

Он добавил, что Европа "должны присоединиться к США в этих санкциях" и "помочь создать больше рычагов влияния".