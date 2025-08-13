Трамп збирається використовувати фактор санкцій на зустрічі з Путіним, - Бессент

Президент США Дональд Трамп використовуватиме тему санкцій під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

За словами Бессента, Трамп дасть зрозуміти Путіну, що "всі варіанти на столі" в контексті можливого ослаблення або посилення санкцій проти Росії.

Міністр фінансів уточнив, що санкції "можуть бути посилені, можуть бути ослаблені і можуть мати терміни дії".

"Він дасть зрозуміти президенту Путіну, що всі варіанти перебувають на столі переговорів", - розповів Бессент.

Він додав, що Європа "має приєднатися до США в цих санкціях" і "допомогти створити більше важелів впливу".