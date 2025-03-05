Трамп збирається "різко збільшити" видобуток рідкісноземельних матеріалів у США

За словами американського президента, видобуток критичних корисних копалин на території США буде "значно збільшено".

У своєму виступі в Конгресі американський президент заявив, що пізніше цього тижня він планує "історичну дію, щоб різко збільшити видобуток найважливіших мінералів і рідкоземельних елементів тут, у США".

Нагадаємо, до рідкоземельних елементів входять такі матеріали, як графіт, літій, уран, та ще 17 хімічних елементів. Вони можуть суттєво вплинути на економічне зростання країни, яка ними володіє, та її національної безпеки.

"Рідкісноземельні елементи" також необхідні для виробництва електроніки, екологічно чистих енергетичних технологій, зокрема вітрових турбін, енергетичних мереж і електромобілів, а також деяких систем озброєння.

США та Україна можуть підписати угоду про корисні копалини "рідкісноземи"

Як повідомлялося раніше, рамкова угода України та США передбачає створення інвестиційного фонду під спільним управлінням двох країн. За документом, Україна повинна буде вносити до фонду 50% свого прибутку від продажу корисних копалин.

Вважається, що в Україні зберігається близько 5% загальних світових запасів рідкоземельних елементів. Для порівняння, США, площа яких приблизно у 12 разів більша, мають лише 1-2% рідкісноземельних елементів у світі.

4 березня Reuters писало, що найближчими годинами Україна та США начебто підпишуть угоду про розподіл прибутків від видобутку корисних копалин. За даними агентства, про це Трамп може оголосити під час свого виступу перед Конгресом.

Між тим Fox News повідомило, що у Білому домі спростували "анонс" ЗМІ про підписання угоди про копалини з Україною.

Додамо, цієї ночі видання CBS News писало, що угода між Вашингтоном та Києвом щодо доступу США до корисних копалин України ще не фіналізована, і Трамп збирається змінити документ.

Виступ Трампа перед Конгресом США

Раніше повідомлялося, що, як очікується, президент США Трамп у своєму зверненні до Конгресу торкнеться кількох головних тем, включно з зусиллями його адміністрації щодо виправлення економічної ситуації в країні.

Як раніше заявляли чиновники, американський лідер обговорить, як його команда продовжує боротися з економічними проблемами, що виникли за адміністрації Байдена, і робить кроки, щоб припинити інфляцію і поліпшити фінансове становище для всіх американців.

Також Трамп, як очікують, розповість про більш ніж 1,7 трильйона доларів інвестицій, зроблених з моменту його вступу на посаду. Також він наполягатиме на тому, щоб Конгрес виділив додаткові кошти на забезпечення безпеки кордонів. Він порушить питання фінансування депортацій і продовження будівництва прикордонної стіни вздовж південного кордону країни.

Як писало РБК-Україна, Трамп також має озвучити власні плани щодо відновлення миру у світі, зокрема обговорити шляхи припинення війни в Україні та звільнення всіх заручників у Секторі Газа.

При цьому американські ЗМІ писали, що прогресисти-демократи можуть зірвати промову Трампа у Конгресі.