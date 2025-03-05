Прогресисти-демократи можуть зірвати промову Трампа у Конгресі, - CNN

Прогресисти з Демократичної партії готові влаштувати протести під час звернення президента США Дональда Трампа до Конгресу. Таким чином вони можуть кинути виклик лідерам політсили, які просили не зривати виступ глави Білого дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У фракції демократів в Палаті представників зростає напруга через промову президента Дональда Трампа в Конгресі.

Лідери демократів хочуть, щоб їхні члени демонстрували стриманість, а прогресивні члени політсили зважують, чи слід кидати виклик своїй керівній команді та влаштовувати протест проти його дій.

Гнів і розбіжності щодо тактики вихлюпнулися на закритих засіданнях упродовж тижня, зокрема у вівторок, коли лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс і його провідні заступники радили своїм колегам не відволікатися від загального послання партії щодо реальних наслідків урядової "чистки" Трампа.

Серед пропозицій від Джефріса не було жодних знаків, реквізиту і трюків, що привертають увагу, які могли б бути використані Республіканською партією.

Це викликало певний спротив на засіданні фракції у вівторок.

"Я до біса розлючений", - сказав депутат Марк Покан, прогресивний демократ з Вісконсину. За словами багатьох присутніх у залі, їхні виборці засмутяться, якщо демократи не дадуть чітко зрозуміти свою опозиційність.

Джерела у Демократичній партії повідомили CNN, що Покан та інші члени Конгресу все ще можуть кинути виклик керівництву демократів під час промови і розпочати протест проти Трампа - ймовірно, за допомогою плакатів і реквізиту.

Члени прогресивної фракції Конгресу та інші обговорювали можливість тримати плакати з написами "правда/неправда" і "брехня", а також принести коробки з яйцями, щоб продемонструвати високі ціни на цей продукт, з якими стикаються американські споживачі.

Водночас, деякі демократи чітко дали зрозуміти, що не зацікавлені у відвідуванні промови та бойкотуватимуть її. Серед них - затятий ворог Трампа, ветеран-депутат Максін Вотерс із Каліфорнії, а також представниця штату Нью-Йорк Александрія Окасіо-Кортес.