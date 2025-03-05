У Білому домі спростували "анонс" ЗМІ про підписання угоди про корисні копалини з Україною
У Білому домі спростували інформацію про ймовірність підписання угоди про корисні копалини між Україною та США вже найближчими годинами. Цю інформацію назвали недостовірною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на старшого кореспондента Білого дому Жакі Генріх.
Вона зазначила, що за даними джерел у Білому домі, інформація про ймовірність підписання угоди про корисні копалини між Україною та США найближчим часом, не відповідає дійсності.
"Поки що не було жодних зрушень у цьому питанні", - написала Генріх.
Нагадаємо, раніше у вівторок інформаційне агентство Reuters повідомило, що найближчими годинами Україна та США начебто підпишуть угоду про розподіл прибутків від видобутку корисних копалин.
За даними агентства, про це президент Дональд Трамп може оголосити під час свого виступу перед Конгресом ввечері у вівторок, 4 березня (о 4:00 5 березня за Київським часом).
Угода між Україною та США про корисні копалини
Рамкова угода України та США передбачає створення інвестиційного фонду під спільним управлінням двох країн. За документом, Україна повинна буде вносити до фонду 50% свого прибутку від продажу корисних копалин.
Після емоційної перепалки в Білому домі 28 лютого, президент США Дональд Трамп 4 березня призупинив надання військової допомоги Україні. Передусім, обмеження торкнулися систем ППО, боєприпасів та бронетехніки. Під заборону підпали навіть ті озброєння, які були виділені попередником Джо Байденом.
Трамп і представники його команди зазначили, що постачання зброї буде відновлене, коли українська сторона буде готова поновити мирні переговори щодо припинення війни.
Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що прагне повернення офіційного Києва за стіл переговорів. На його думку, нескінченно вести війну неможливо.
Зеленський заявив, що Україна намагається якомога швидше сісти за стіл переговорів та досягти надійного миру.
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