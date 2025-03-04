США та Україна готуються підписати угоду про копалини вже сьогодні, - Reuters
США та Україна можуть найближчими годинами підписати угоду про корисні копалини. Її мали укласти ще минулого тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За інформацією джерел видання, президент США Дональд Трамп розповів своїм радникам, що він хоче оголосити про угоду у своєму виступі перед Конгресом, який відбудеться ввечері 4 березня (о 04:00 5 березня за київським часом).
Співрозмовники Reuters підкреслили, що угоду між Україною і США поки що не підписано і ситуація все ще може змінитися.
Сварка Трампа і Зеленського
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 28 лютого, перебував з візитом у США. Він відвідав Білий дім, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Там мала відбутися офіційна церемонія підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.
Коли два лідери спілкувалися з журналістами в Овальному кабінеті, між ними виникла сварка. Трамп звинуватив Зеленського в тому, що той "грає в ігри з Третьою світовою".
На тлі такої ситуації зустріч між Зеленським і Трампом закінчилася достроково. Президент України поїхав із Білого дому, а угоду не було підписано.
Угода між Україною та США
Варто зауважити, що рамкова угода України та США передбачає створення інвестиційного фонду, який перебуватиме під спільним управлінням двох країн.
Згідно з документом, Україна повинна буде вносити до фонду 50% свого прибутку від продажу корисних копалин.
Директор Національної економічної ради при Білому домі Кевін Гассетт розповів, що загалом США планують отримати близько 20 млрд доларів прибутку від такої угоди.
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