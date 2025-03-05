Трамп собирается "резко увеличить" добычу редкоземельных материалов в США

По словам американского президента, добыча критических полезных ископаемых на территории США будет "значительно увеличена".

В своем выступлении в Конгрессе американский президент заявил, что позже на этой неделе он планирует "историческое действие, чтобы резко увеличить добычу важнейших минералов и редкоземельных элементов здесь, в США".

Напомним, к редкоземельным элементам входят такие материалы, как графит, литий, уран, и еще 17 химических элементов. Они могут существенно повлиять на экономический рост страны, которая ими обладает, и ее национальной безопасности.

"Редкоземельные элементы" также необходимы для производства электроники, экологически чистых энергетических технологий, в частности ветровых турбин, энергетических сетей и электромобилей, а также некоторых систем вооружения.

США и Украина могут подписать соглашение о полезных ископаемых "редкоземах"

Как сообщалось ранее, рамочное соглашение Украины и США предусматривает создание инвестиционного фонда под совместным управлением двух стран. По документу, Украина должна будет вносить в фонд 50% своей прибыли от продажи полезных ископаемых.

Считается, что в Украине хранится около 5% общих мировых запасов редкоземельных элементов. Для сравнения, США, площадь которых примерно в 12 раз больше, имеют лишь 1-2% редкоземельных элементов в мире.

4 марта Reuters писало, что в ближайшие часы Украина и США якобы подпишут соглашение о распределении доходов от добычи полезных ископаемых. По данным агентства, об этом Трамп может объявить во время своего выступления перед Конгрессом.

Между тем Fox News сообщило, что в Белом доме опровергли "анонс" СМИ о подписании соглашения об ископаемых с Украиной.

Добавим, этой ночью издание CBS News писало, что соглашение между Вашингтоном и Киевом о доступе США к полезным ископаемым Украины еще не финализировано, и Трамп собирается изменить документ.

Выступление Трампа перед Конгрессом США

Ранее сообщалось, что, как ожидается, президент США Трамп в своем обращении к Конгрессу затронет несколько главных тем, включая усилия его администрации по исправлению экономической ситуации в стране.

Как ранее заявляли чиновники, американский лидер обсудит, как его команда продолжает бороться с экономическими проблемами, возникшими при администрации Байдена, и предпринимает шаги, чтобы прекратить инфляцию и улучшить финансовое положение для всех американцев.

Также Трамп, как ожидают, расскажет о более чем 1,7 триллиона долларов инвестиций, сделанных с момента его вступления в должность. Также он будет настаивать на том, чтобы Конгресс выделил дополнительные средства на обеспечение безопасности границ. Он поднимет вопрос финансирования депортаций и продолжения строительства пограничной стены вдоль южной границы страны.

Как писало РБК-Украина, Трамп также должен озвучить собственные планы по восстановлению мира в мире, в частности обсудить пути прекращения войны в Украине и освобождения всех заложников в Секторе Газа.

При этом американские СМИ писали, что прогрессисты-демократы могут сорвать речь Трампа в Конгрессе.