ua en ru
Ср, 08 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Зустріч Зеленського та Трампа Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Що йому передати": Трамп збирається поговорити з Путіним

16:33 08.07.2026 Ср
2 хв
Трамп упевнений, що диктатор готовий поступитися
aimg Сергій Козачук
"Що йому передати": Трамп збирається поговорити з Путіним Фото: Дональд Трамп - Володимир Путін (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Російський диктатор Володимир Путін ніби хоче швидко завершити війну проти України, а його умови стають м'якшими через серйозні труднощі для Росії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

Що Трамп планує передати Путіну

Під час розмови Трамп анонсував майбутні переговори з російським диктатором та запитав, що йому передати.

"Чому не припинити цю війну? Я думаю, це чудове питання. Чому б не звернутися з цим до Путіна?" - зазначив він.

Трамп підкреслив, що багато говорив з Путіним і переконаний у його намірах зупинити бойові дії.

За його словами, Путін хоче завершити це швидко, хоча дуже багато людей у це не вірять.

Зустріч Зеленського та Трампа в Анкарі

Нагадаємо, на саміті НАТО в Анкарі президент США Дональд Трамп провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, під час якої Трамп зробив нову заяву про мирну угоду щодо війни в Україні. Американський лідер зазначив, що робота над документом для завершення бойових дій триває, проте назвав цей процес непростим.

У ході перемовин лідер США запитав українського колегу, чи поїде той на зустріч до Путіна. У відповідь Зеленський саркастично відмовився від візиту до Москви, пожартувавши, що організувати таку поїздку складно через постійні польоти

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Зустріч Зеленського та Трампа
Новини
Зеленський і Трамп зустрілися на саміті НАТО в Анкарі: всі подробиці
Зеленський і Трамп зустрілися на саміті НАТО в Анкарі: всі подробиці
Аналітика
Гонка озброєнь не зупиняється ні на мить: інтерв'ю з Ярославом Гришиним, "Генерал Черешня"
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Гонка озброєнь не зупиняється ні на мить: інтерв'ю з Ярославом Гришиним, "Генерал Черешня"