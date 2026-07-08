"Что ему передать": Трамп собирается поговорить с Путиным
Российский диктатор Владимир Путин будто хочет быстро завершить войну против Украины, а его условия становятся более мягкими из-за серьезных трудностей для России.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Что Трамп планирует передать Путину
Во время разговора Трамп анонсировал предстоящие переговоры с российским диктатором и спросил, что ему передать.
"Почему не прекратить эту войну? Я думаю, это отличный вопрос. Почему бы не обратиться с этим к Путину?" – отметил он.
Трамп подчеркнул, что много говорил с Путиным и убежден в его намерениях остановить боевые действия.
По его словам, Путин хочет завершить это быстро, хотя очень многие в это не верят.
Встреча Зеленского и Трампа в Анкаре
Напомним, на саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой Трамп сделал новое заявление о мирном соглашении о войне в Украине. Американский лидер отметил, что работа над документом по завершению боевых действий продолжается, однако назвал этот процесс непростым.
В ходе переговоров лидер США спросил украинского коллегу, поедет ли тот на встречу в Путин. В ответ Зеленский саркастически отказался от визита в Москву, пошутив, что организовать такую поездку сложно из-за постоянных полетов.