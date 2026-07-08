"Что ему передать": Трамп собирается поговорить с Путиным

Российский диктатор Владимир Путин будто хочет быстро завершить войну против Украины, а его условия становятся более мягкими из-за серьезных трудностей для России.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Что Трамп планирует передать Путину

Во время разговора Трамп анонсировал предстоящие переговоры с российским диктатором и спросил, что ему передать.

"Почему не прекратить эту войну? Я думаю, это отличный вопрос. Почему бы не обратиться с этим к Путину?" – отметил он.

Трамп подчеркнул, что много говорил с Путиным и убежден в его намерениях остановить боевые действия.

По его словам, Путин хочет завершить это быстро, хотя очень многие в это не верят.