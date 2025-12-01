Трамп соберет ключевых членов команды нацбезопасности для обсуждения Венесуэлы, - CNN

Президент США Дональд Трамп сегодня, 1 декабря, обсудит дальнейшие шаги по Венесуэле с ключевыми министрами и членами команды нацбезопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По данным издания, на встрече, в частности, будет присутствовать министр обороны Пит Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэн Кэйн и госсекретарь Марко Рубио, а также руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и ее заместитель Стивен Миллер.

CNN пишет, что встреча назначена на 17:00 по местному времени (00:00 по киевскому времени). Она пройдет в Овальном кабинете. Такие обсуждения состоятся на фоне усиления давления США на Венесуэлу - ударами по судам, которые могут перевозить наркотики, и наращиванием американского военного пристутствия в Карибском регионе.

Стоит заметить, что на прошлой неделе Трамп заявил, что США “очень скоро” начнут перекрывать наземные маршруты венесуэльского наркоторговли, помимо морских путей.

В выходные Трамп призвал авиакомпании и пилотов избегать воздушного пространства Венесуэлы. Однако в воскресенье, 30 ноября, он сказал журналистам, что не стоит придавать этому объявлению особого значения.