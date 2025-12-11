Трамп вимагає від лідерів Європи змусити Зеленського прийняти мирний план США, - WSJ

Мирний план США

Нагадаємо, спочатку мирний план США складався з 28 пунктів. Частина з них була відверто проросійська. Йшлося про значні поступки України - виведення військ із Донецької та Луганської областей, скорочення чисельності армії, відмова від вступу до НАТО і не тільки.

Такий план не влаштовував не лише Україну, а й Європу. Зокрема, сьогодні міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль розповів, що він контактував з приводу коригування плану з американськими чиновниками.

На тлі розробки мирного плану переговорні команди України та США провели кілька зустрічей. Вони відбулися у Швейцарії та США.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що результатом такого діалогу стало напрацювання 20 пунктів - початковий мирний план фактично скоротили.

Також учора, 10 грудня, стало відомо, що радники з нацбезпеки України, Франції, Німеччини та Британії розробили і передали США своє бачення американського мирного плану.