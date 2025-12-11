Трамп потребовал от лидеров Европы заставить Зеленского принять мирный план США, - WSJ

Мирный план США

Напомним, изначально мирный план США состоял из 28 пунктов. Часть из них была откровенно пророссийская. Речь о значительных уступках Украины - вывод войск из Донецкой и Луганской областей, сокращение численности армии, отказ от вступления в НАТО и не только.

Такой план не устраивал не только Украину, но и Еврову. В частности, сегодня министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль рассказал, что он контактировал по поводу корректировки плана с американскими чиновниками.

На фоне разработки мирного плана переговорные команды Украины и США провели несколько встреч. Они прошли в Швейцарии и США.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что результатом такого диалога стала наработка 20 пунктов - первоначальный мирный план фактически сократили.

Также вчера, 10 декабря, стало известно, что советники по нацбезопасности Украины, Франции, Германии и Британии разработали и передали США свое видение американского мирного плана.