Трамп заявив про скасування майже всіх указів Байдена через дивну причину

"Будь-який документ, підписаний Сонним Джо Байденом за допомогою автопера, а це приблизно 92% від усіх документів, скасовується і втрачає чинність. Автоперо не може використовуватися без спеціального дозволу президента Сполучених Штатів", - написав Трамп.

Також він стверджує, що Байден нібито насправді "не брав участі в процесі використання автопера". Трамп заявив, що замість 46-го президента укази нібито підписувало його оточення, тому ці документи, мовляв, "незаконні".

"Цим я скасовую всі виконавчі накази та все інше, що не було безпосередньо підписано Джо Байденом, оскільки люди, які керували автопером, зробили це незаконно. Джо Байден не брав участі в процесі використання автопера", - стверджує Трамп.

При цьому він навіть пригрозив Байдену кримінальним переслідуванням нібито за "давання неправдивих свідчень", якщо той спробує заявити, що слова Трампа щодо автопера є брехнею.

Що таке "механізм автопера"

Автоперо (або авторучка) - це механізм, який дозволяє ставити підписи на документах без участі людини. Для роботи автопера цього потрібен тільки зразок підпису. В США автоперо зазвичай використовує президент для підписання великої кількості документів, або для підписання тиражованих указів, грамот тощо.

Зазвичай на початку роботи кожної нової адміністрації США зразок підпису президента відправляється до Федерального реєстру. Там створюють графічне зображення підпису, яке потім використовується в тому числі для роботи автопера.

При цьому ще у 2005 році, за часів президента США Джорджа Буша-молодшого, Міністерство юстиції дозволило президентам підписувати укази та законопроєкти не від руки, а через автоперо. Першим президентом США, який масовано використовував автоперо для підписів, став 44-й президент Барак Обама.