"Ти тупа?": Трамп облаяв журналістку через запитання про Байдена, відео

П'ятниця 28 листопада 2025 09:10
UA EN RU
"Ти тупа?": Трамп облаяв журналістку через запитання про Байдена, відео Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп назвав журналістку тупою після її питання про те, чому він звинувачує адміністрацію Джо Байдена у проникненні в країну афганця, який скоїв збройний напад на нацгвардійців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post.

Після прямої лінії Трампа з військовими базами з нагоди Дня подяки журналістка запитала, чому Трамп упевнений, що підозрюваного у скоєнні нападу на Білий дім афганця могли впустити в країну за адміністрації екс-президента США Джо Байдена без належної перевірки.

"Ви ставите питання просто тому, що ви тупа людина. Тому що вони їх упустили. Ви тупа? Ви тупа людина? Вони прибули літаком з тисячами інших людей, які не повинні бути тут", - заявив Трамп.

Стрілянина біля Білого дому

Нагадаємо, інцидент із бійцями Національної гвардії США стався ввечері, 26 листопада, у Вашингтоні неподалік від Білого дому.

Внаслідок перестрілки було поранено двох бійців Нацгвардії США. Обох госпіталізували у тяжкому стані. Підозрюваного затримали на місці.

Згодом з'ясувалося, що стріляв у бійців 29-річний афганський мігрант Рахманулл Лаканвал, який, за словами офіційних осіб, прибув до США у 2021 році у рамках програми, реалізованої адміністрацією експрезидента Джо Байдена після виведення американських військ з Афганістану.

Також стало відомо, що військова Національної гвардії Сара Бекстром, яка зазнала поранень внаслідок стрілянини біля Білого дому, померла.

Скандали Трампа з журналістами

Як відомо, Трамп славиться своїми постійними скандалами з репортерами, зокрема нещодавно під удар очільника Білого дому потрапила журналістка видання The New York Кеті Роджерс.

Газета опублікувала репортаж про ознаки старіння 79-річного президента США. У відповідь Трамп назвав видання NYT "ворогом народу", а співавторку матеріалу - "третьосортним репортером".

Президент США звинуватив журналістів у перекручуванні фактів та навмисному створенні його негативного образу.

Перед тим Трамп назвав журналістку американського агентства "поросятком" після питання про справу скандального фінансиста Джеффрі Епштейна.

