Трамп заявил об отмене почти всех указов Байдена по странной причине

Президент США Дональд Трамп объявил, что отменяет все указы своего предшественника, 46-го президента Джозефа Байдена, которые тот подписал через механизм "автопера". Это примерно 92% указов за весь срок Байдена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в его собственной социальной сети Truth Social.
"Любой документ, подписанный Сонным Джо Байденом с помощью автопера, а это примерно 92% от всех документов, отменяется и теряет силу. Автоперо не может использоваться без специального разрешения президента Соединенных Штатов", - написал Трамп.
Также он утверждает, что Байден якобы на самом деле "не участвовал в процессе использования автопера". Трамп заявил, что вместо 46-го президента указы якобы подписывало его окружение, поэтому эти документы, мол, "незаконны".
"Этим я отменяю все исполнительные приказы и все остальное, что не было непосредственно подписано Джо Байденом, поскольку люди, которые руководили автопером, сделали это незаконно. Джо Байден не участвовал в процессе использования автопера", - утверждает Трамп.
При этом он даже пригрозил Байдену уголовным преследованием якобы за "дачу ложных показаний", если тот попытается заявить, что слова Трампа относительно автопера являются ложью.
Автоперо (или авторучка) - это механизм, который позволяет ставить подписи на документах без участия человека. Для работы автопера этого нужен только образец подписи. В США автоперо обычно использует президент для подписания большого количества документов, или для подписания тиражируемых указов, грамот и тому подобное.
Обычно в начале работы каждой новой администрации США образец подписи президента отправляется в Федеральный реестр. Там создают графическое изображение подписи, которое затем используется в том числе для работы автопера.
При этом еще в 2005 году, во времена президента США Джорджа Буша-младшего, Министерство юстиции позволило президентам подписывать указы и законопроекты не от руки, а через автоперо. Первым президентом США, который массированно использовал автоперо для подписей, стал 44-й президент Барак Обама.
Отметим, что только сегодня Трамп назвал журналистку тупой после ее вопроса о том, почему он обвиняет администрацию Джо Байдена в проникновении в страну афганца, который совершил вооруженное нападение на нацгвардейцев.
А до этого Трамп заявил, что будет пересмотрен статус всех мигрантов, которые въехали в США во времена Байдена. Речь идет в первую очередь об афганцах, но под угрозу могут попасть и другие мигранты, в том числе из Украины.
При этом еще в июне этого года Трамп заявлял, что указы Байдена на самом деле якобы подписывались через автоперо. Поэтому они, мол, не имеют юридической силы. Правда, тогда его заявления не встретили понимания.