Трамп заявил об отмене почти всех указов Байдена по странной причине

"Любой документ, подписанный Сонным Джо Байденом с помощью автопера, а это примерно 92% от всех документов, отменяется и теряет силу. Автоперо не может использоваться без специального разрешения президента Соединенных Штатов", - написал Трамп.

Также он утверждает, что Байден якобы на самом деле "не участвовал в процессе использования автопера". Трамп заявил, что вместо 46-го президента указы якобы подписывало его окружение, поэтому эти документы, мол, "незаконны".

"Этим я отменяю все исполнительные приказы и все остальное, что не было непосредственно подписано Джо Байденом, поскольку люди, которые руководили автопером, сделали это незаконно. Джо Байден не участвовал в процессе использования автопера", - утверждает Трамп.

При этом он даже пригрозил Байдену уголовным преследованием якобы за "дачу ложных показаний", если тот попытается заявить, что слова Трампа относительно автопера являются ложью.

Что такое "механизм автопера"

Автоперо (или авторучка) - это механизм, который позволяет ставить подписи на документах без участия человека. Для работы автопера этого нужен только образец подписи. В США автоперо обычно использует президент для подписания большого количества документов, или для подписания тиражируемых указов, грамот и тому подобное.

Обычно в начале работы каждой новой администрации США образец подписи президента отправляется в Федеральный реестр. Там создают графическое изображение подписи, которое затем используется в том числе для работы автопера.

При этом еще в 2005 году, во времена президента США Джорджа Буша-младшего, Министерство юстиции позволило президентам подписывать указы и законопроекты не от руки, а через автоперо. Первым президентом США, который массированно использовал автоперо для подписей, стал 44-й президент Барак Обама.