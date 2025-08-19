ua en ru
Зеленський має проявити гнучкість у переговорах з Путіним, - Трамп

Вівторок 19 серпня 2025 15:39
Зеленський має проявити гнучкість у переговорах з Путіним, - Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп очікує від Володимира Зеленського більшої гнучкості під час переговорів між лідерами України та Росії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив у коментарі Fox News.

Трамп сказав, що перша зустріч між президентами України та Росії має бути двосторонньою, без його участі. За його словами, саме Володимир Зеленський та Володимир Путін мають ухвалювати основні рішення щодо мирних переговорів.

Американський лідер висловив сподівання, що переговори пройдуть успішно.

"Тож я сподіваюся, що президент Путін буде хорошим. А якщо ні, то ситуація буде складною. І я сподіваюся, що Зеленський зробить те, що має зробити. Він також має проявити певну гнучкість", - сказав Трамп.

Переговори Зеленського і Путіна

У Білому домі відбулися переговори за участю президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та кількох європейських лідерів, які прибули, щоб підтримати Київ.

Після цього американський президент повідомив, що домовився про підготовку майбутньої зустрічі за участю Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Трамп очікує, що переговори між Зеленським і Путіним можуть відбутися вже цього місяця, проте наразі немає офіційної інформації про дату та місце.

За інформацією Reuters, зустріч президента України Володимира Зеленського з лідером Кремля може відбутися в Угорщині.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон наполягає, щоб тристоронній саміт відбувся в Женеві.

Італія підтримала позицію Макрона: міністр закордонних справ Антоніо Таяні зазначив, що Женева може бути найкращим місцем для зустрічі та додав, що "Італія підтримує це".

Тим часом у РФ заявили, що "не відмовляються" від переговорів з Україною, але знову висунули умови.

Все, що відомо про можливу зустріч Зеленського та Путіна - читайте у матеріалі РБК-України.

Володимир Зеленський Володимир Путін Дональд Трамп Зустріч Зеленського та Путіна
