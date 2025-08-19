ua en ru
Трамп заявил, что Зеленский должен проявить гибкость в переговорах с Путиным

Вторник 19 августа 2025 15:39
Трамп заявил, что Зеленский должен проявить гибкость в переговорах с Путиным Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп ожидает от Владимира Зеленского большей гибкости во время переговоров между лидерами Украины и России.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил в комментарии Fox News.

Трамп сказал, что первая встреча между президентами Украины и России должна быть двусторонней, без его участия. По его словам, именно Владимир Зеленский и Владимир Путин должны принимать основные решения по мирным переговорам.

Американский лидер выразил надежду, что переговоры пройдут успешно.

"Поэтому я надеюсь, что президент Путин будет хорошим. А если нет, то ситуация будет сложной. И я надеюсь, что Зеленский сделает то, что должен сделать. Он также должен проявить определенную гибкость", - сказал Трамп.

Переговоры Зеленского и Путина

В Белом доме состоялись переговоры с участием президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров, которые прибыли, чтобы поддержать Киев.

После этого американский президент сообщил, что договорился о подготовке предстоящей встречи с участием Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Трамп ожидает, что переговоры между Зеленским и Путиным могут состояться уже в этом месяце, однако пока нет официальной информации о дате и месте.

По данным Reuters, встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля может состояться в Венгрии.

Между тем в РФ заявили, что "не отказываются" от переговоров с Украиной, но снова выдвинули условия.

Все, что известно о возможной встрече Зеленского и Путина - читайте в материале РБК-Украина.

