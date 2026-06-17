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Трамп заявив, що запобіг "ядерному голокосту"

20:30 17.06.2026 Ср
2 хв
Яку країну американський лідер навів як приклад смертельної вразливості?
aimg Сергій Козачук
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що він нібито врятував Ізраїль від ядерного удару Ірану.

Як повідомляє РБК-Україна , про це американський лідер заявив на пресконференції під час саміту G7 в Франції.

Заява про повернення поваги до США

Трамп наголосив, що його адміністрації вдалося зупинити найстрашнішу світову загрозу.

"Ми припинили "ядерний голокост", цього більше ніколи не буде", - заявив він.

Також президент США зазначив, що відтепер Америка відновлює свої позиції на міжнародному рівні і ставатиме ще сильнішою, ніж будь-коли.

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Трамп водночас як приклад навів ситуацію на Близькому Сході, зазначивши, що один ядерний удар здатний повністю зруйнувати ключові досягнення будь-якої країни.

Зокрема, Трамп зауважив, що у разі падіння ядерної ракети посередині Ізраїлю, країну могли б просто розбомбити, знищивши все найважливіше.

Заяви Трампа про війну в Україні

Нагадаємо, раніше на полях саміту G7 американський президент Дональд Трамп заявив, що президенту України Володимиру Зеленському та російському диктатору Володимиру Путіну необхідно зустрітися для прямих перемовин, проте наразі лідери обох країн не знають, як саме організувати такий діалог.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що Трамп погодився з іншими європейськими лідерами щодо відсутності у Кремля будь-якого серйозного бажання вести мирні переговори. За словами французького глави, попри готовність України та Заходу до дипломатії, Москва відповіла відмовою та вимогою капітуляції.

Крім того, після підписання мирної угоди з Тегераном офіційний Вашингтон змістив головний фокус своєї уваги на Східну Європу. Дональд Трамп офіційно підтвердив, що США повністю зосередилися на Україні та намаганні досягти тривалого миру між Києвом і Росією.

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