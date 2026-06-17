Трамп заявив, що запобіг "ядерному голокосту"

Президент США Дональд Трамп заявив, що він нібито врятував Ізраїль від ядерного удару Ірану.

Як повідомляє РБК-Україна , про це американський лідер заявив на пресконференції під час саміту G7 в Франції.

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Трамп наголосив, що його адміністрації вдалося зупинити найстрашнішу світову загрозу.

"Ми припинили "ядерний голокост", цього більше ніколи не буде", - заявив він.

Також президент США зазначив, що відтепер Америка відновлює свої позиції на міжнародному рівні і ставатиме ще сильнішою, ніж будь-коли.

Трамп водночас як приклад навів ситуацію на Близькому Сході, зазначивши, що один ядерний удар здатний повністю зруйнувати ключові досягнення будь-якої країни.

Зокрема, Трамп зауважив, що у разі падіння ядерної ракети посередині Ізраїлю, країну могли б просто розбомбити, знищивши все найважливіше.