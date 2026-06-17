Трамп заявил, что предотвратил "ядерный холокост"

Президент США Дональд Трамп заявил, что он якобы спас Израиль от ядерного удара со стороны Ирана.

Как сообщает РБК-Украина , об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в ходе саммита G7 во Франции.

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Трамп подчеркнул, что его администрации удалось остановить самую страшную мировую угрозу.

"Мы предотвратили "ядерный холокост", этого больше никогда не будет", - заявил он.

Также президент США отметил, что отныне Америка восстанавливает свои позиции на международном уровне и станет еще сильнее, чем когда-либо.

Трамп при этом в качестве примера привел ситуацию на Ближнем Востоке, отметив, что один ядерный удар способен полностью разрушить ключевые достижения любой страны.

В частности, Трамп заметил, что в случае падения ядерной ракеты в центре Израиля страну могли бы просто разбомбить, уничтожив всё самое важное.