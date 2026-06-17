Трамп заявил, что предотвратил "ядерный холокост"
Президент США Дональд Трамп заявил, что он якобы спас Израиль от ядерного удара со стороны Ирана.
Как сообщает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в ходе саммита G7 во Франции.
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Трамп подчеркнул, что его администрации удалось остановить самую страшную мировую угрозу.
"Мы предотвратили "ядерный холокост", этого больше никогда не будет", - заявил он.
Также президент США отметил, что отныне Америка восстанавливает свои позиции на международном уровне и станет еще сильнее, чем когда-либо.
Трамп при этом в качестве примера привел ситуацию на Ближнем Востоке, отметив, что один ядерный удар способен полностью разрушить ключевые достижения любой страны.
В частности, Трамп заметил, что в случае падения ядерной ракеты в центре Израиля страну могли бы просто разбомбить, уничтожив всё самое важное.
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Напомним, ранее в кулуарах саммита G7 американский президент Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину необходимо встретиться для прямых переговоров, однако пока лидеры обеих стран не знают, как именно организовать такой диалог.
В то же время президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Трамп согласился с другими европейскими лидерами в том, что у Кремля нет какого-либо серьёзного желания вести мирные переговоры. По словам французского лидера, несмотря на готовность Украины и Запада к дипломатическим переговорам, Москва ответила отказом и требованием капитуляции.
Кроме того, после подписания мирного соглашения с Тегераном официальный Вашингтон перенес основной фокус своего внимания на Восточную Европу. Дональд Трамп официально подтвердил, что США полностью сосредоточились на Украине и попытках достичь прочного мира между Киевом и Россией.