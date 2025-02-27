Трамп заявив, що впевнений у досягненні мирної угоди щодо України

Вітаючи прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера в Білому домі, Трамп відповів на питання журналіста. Той запитав у президента, чи зможе він укласти мирну угоду щодо України.

"Так", - лаконічно відповів на це Трамп.

Журналіст також запитав Стармера, чи отримає він "бекстоп". Цей термін використовується для позначення гарантій безпеки від США. Вони передбачають надання підтримки (зокрема повітряної та логістичної) європейським силам, які забезпечуватимуть безпеку для України.

Однак Стармер вирішив не відповідати на це питання.

Зустріч Трампа і Стармера

Нагадаємо, 27 лютого Трамп зустрічається зі Стармером у Вашингтоні. Очікується, що британський прем'єр під час візиту США, має продемонструвати Трампу конкретний план відправки європейських солдатів в Україну.

Як писало видання Wall Street Journal, європейська пропозиція щодо відправки контингенту до України багато в чому залежить від того, чи вдасться переконати президента США Дональда Трампа погодитися на "обмежену військову роль США" (британські офіційні особи називають її "підтримкою", - ред.), щоб захистити європейські війська в Україні в разі, якщо їм загрожуватиме небезпека, і утримати Росію від порушення будь-якої угоди про припинення вогню.