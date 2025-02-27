Трамп заявил, что уверен в достижении мирного соглашения по Украине

Приветствуя премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Белом доме, Трамп ответил на вопрос журналиста. Тот спросил у президента, сможет ли он заключить мирное соглашение по Украине.

"Да", - лаконично ответил на это Трамп.

Журналист также спросил Стармера, получит ли он "бэкстоп". Этот термин используется для обозначения гарантий безопасности от США. Они предусматривают предоставление поддержки (в частности воздушной и логистической) европейским силам, которые будут обеспечивать безопасность для Украины.

Однако Стармер решил не отвечать на этот вопрос.

Встреча Трампа и Стармера

Напомним, 27 февраля Трамп встречается со Стармером в Вашингтоне. Ожидается, что британский премьер во время визита США, должен продемонстрировать Трампу конкретный план отправки европейских солдат в Украину.

Как писало издание Wall Street Journal, европейское предложение по отправке контингента в Украину во многом зависит от того, удастся ли убедить президента США Дональда Трампа согласиться на "ограниченную военную роль США" (британские официальные лица называют ее "поддержкой", - ред.), чтобы защитить европейские войска в Украине в случае, если им будет угрожать опасность, и удержать Россию от нарушения любого соглашения о прекращении огня.