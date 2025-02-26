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Трамп не виключив, що йому не вдасться досягти миру між Україною та Росією

США, Середа 26 лютого 2025 20:10
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Трамп не виключив, що йому не вдасться досягти миру між Україною та Росією Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент США Трамп заявив, що, можливо, йому не вдасться досягти миру між Україною та Росією. Але така можливість все ж є.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBS News.

"Ви дуже довіряєте нам, тому що вважаєте, що буде мир. Ви знаєте, що це може не спрацювати", - сказав він.

Трамп наголосив, що така можливість є, але він сподівається, що "це станеться заради людства".

Заяви Трампа про війну в Україні

Перед тим, як стати новим президентом США, Дональд Трамп заявляв, що зупинить війну в Україні за 24 години.

Пізніше риторика Трампа змінилася. У середині лютого спеціальний посланник президента США Кіт Келлог виступив на Українському ланчі в рамках Мюнхенської конференції з безпеки 2025. І зокрема, взяв на себе публічне зобов'язання за 180 днів задіяти всі сторони для завершення війни в Україні.

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