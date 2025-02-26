Трамп не виключив, що йому не вдасться досягти миру між Україною та Росією

Президент США Трамп заявив, що, можливо, йому не вдасться досягти миру між Україною та Росією. Але така можливість все ж є.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBS News.

"Ви дуже довіряєте нам, тому що вважаєте, що буде мир. Ви знаєте, що це може не спрацювати", - сказав він. Трамп наголосив, що така можливість є, але він сподівається, що "це станеться заради людства".

