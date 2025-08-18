ua en ru
Посол США при НАТО пояснив позицію Вашингтона щодо гарантій безпеки для України

Понеділок 18 серпня 2025 19:07
Посол США при НАТО пояснив позицію Вашингтона щодо гарантій безпеки для України
Автор: Наталія Юрченко

США не виключають, що можуть приєднатися до країн, які нададуть Україні гарантії безпеки. Але будь-які гарантії безпеки будуть поза межами НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла США при НАТО Меттью Вітакера в ефірі Fox News.

Він наголосив, що НАТО має архітектуру безпеки в Європі, і це важливо для європейських союзників, США і Канади.

"Водночас було дуже чітко зазначено, що будь-які гарантії безпеки будуть поза межами НАТО, навіть якщо США братимуть участь у гарантіях безпеки", - сказав постпред.

Вітакер нагадав словами спецпосланець президента США Стіва Віткоффа про гарантії безпеки за принципом п'ятої статті НАТО. Ця стаття Північноатлантичного договору говорить, що збройний напад на одну з країн НАТО буде розглядатися як напад на всіх членів Альянсу.

"Я припускаю, що є військові, "коаліцію рішучих", до якої входять Франція, Німеччина, Велика Британія і, можливо, Сполучені Штати, що такий же тип нападу на одного є нападом на всіх, буде частиною цього (гарантій безпеки, - ред.)", - пояснив Вітакер.

Він додав, що Україна буде частиною "коаліції рішучих", і це одне з ключових питань, яке буде розглядатися на зустрічі в Білому домі.

Гарантії безпеки

Нагадаємо, спеціальний посланець Білого дому Стів Віткофф заявив, що під час саміту на Алясці було досягнуто згоди, що Вашингтон і його союзники можуть надати Україні "гарантії, здатні змінити хід гри", у формі "захисту, подібного до статті 5".

Він також зазначив, що після зустрічі президента Дональда Трампа з диктатором Володимиром Путіним Росія не заперечуватиме проти такого варіанту як частини потенційного мирного плану.

При цьому Axios повідомляло, що у Трампа не виключають розміщення американських військ в Україні. Хоча офіційно подібна інформація заперечувалася.

