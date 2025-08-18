Трамп заявив, що Путін із "задоволенням" провів би саміт деінде, окрім США

"Фейкові новини вже 3 дні твердять, що я зазнав "великої поразки", дозволивши президенту РФ Володимиру Путіну провести великий саміт у Сполучених Штатах. Насправді, він би із задоволенням провів цю зустріч деінде, окрім США, і фейкові новини це знають", – написав Трамп.

За його словами, незалежно від місця проведення саміту, демократичні ЗМІ критикували б його рішення.

Президент США також звинуватив своїх опонентів у "спробах посіяти хаос у Вашингтоні та інших містах".

Крім того, Трамп наголосив, що за останні три місяці країна не зафіксувала жодного випадку нелегальної міграції через південний кордон і пообіцяв гарантувати безпеку американських міст.