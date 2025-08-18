RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Трамп заявил, что Путин с "удовольствием" провел бы саммит где-нибудь, кроме США

Фото: Владимир Путин и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент США Дональд Трамп заявил, что информация в СМИ о его "поражении" в вопросе проведения саммита с российским диктатором Владимиром Путиным является неправдивой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в Truth Social.

"Фейковые новости уже 3 дня твердят, что я потерпел "большое поражение", позволив президенту РФ Владимиру Путину провести большой саммит в Соединенных Штатах. На самом деле, он бы с удовольствием провел эту встречу в другом месте, кроме США, и фейковые новости это знают", - написал Трамп.

По его словам, независимо от места проведения саммита, демократические СМИ критиковали бы его решение.

Президент США также обвинил своих оппонентов в "попытках посеять хаос в Вашингтоне и других городах".

Кроме того, Трамп подчеркнул, что за последние три месяца страна не зафиксировала ни одного случая нелегальной миграции через южную границу и пообещал гарантировать безопасность американских городов.

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретились для переговоров на военной базе в Анкоридже, Аляска, в ночь с 15 на 16 августа.

Уже на следующее утро Трамп во время перелета в Вашингтон провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО.

По имеющейся информации, Трамп планирует провести трехстороннюю встречу с лидерами Украины и России 22 августа, хотя Путин пока публично не подтвердил свое участие в ней.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиРоссийская ФедерацияДональд Трамп