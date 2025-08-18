Трамп заявил, что Путин с "удовольствием" провел бы саммит где-нибудь, кроме США

"Фейковые новости уже 3 дня твердят, что я потерпел "большое поражение", позволив президенту РФ Владимиру Путину провести большой саммит в Соединенных Штатах. На самом деле, он бы с удовольствием провел эту встречу в другом месте, кроме США, и фейковые новости это знают", - написал Трамп.

По его словам, независимо от места проведения саммита, демократические СМИ критиковали бы его решение.

Президент США также обвинил своих оппонентов в "попытках посеять хаос в Вашингтоне и других городах".

Кроме того, Трамп подчеркнул, что за последние три месяца страна не зафиксировала ни одного случая нелегальной миграции через южную границу и пообещал гарантировать безопасность американских городов.