Трамп заявив, що Путін і Сі Цзіньпін "сильні та розумні лідери, з якими не можна жартувати"

Під час бесіди журналістка запитала Трампа, з ким йому складніше мати справу - Путіним чи Сі Цзіньпіном. У відповідь він ухилився від прямого запитання, описуючи, які лідери РФ і Китаю "серйозні".

"Обидва жорсткі. Обидва розумні. Обидва, обидва дуже сильні лідери. З ними не можна жартувати. До них потрібно ставитися дуже серйозно. Вони не... вони не приходять і не кажуть: "Який прекрасний день! Подивіться, яка краса. Сонце світить, так здорово". Це серйозні люди. Це жорсткі й розумні лідери", - сказав президент США.

Також він відповів, навіщо організував червону доріжку главі Кремля 15 серпня, коли зустрічав його для проведення саміту в штаті Аляска.

"Що ж, я розстеляю червону доріжку для всіх", - коротко відповів Трамп.